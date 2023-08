Leichtathletik-WM: Drama um Olympiasieger Steven Gardiner

Es war sein grösster Erfolg, 2021 in Tokio. Da wurde Steven Gardiner aus Bahamas Olympiasieger über 400 m. In Budapest wollte er nun an der Leichtathletik-WM seinen zweiten Titel nach 2019 holen. Im Halbfinal sah alles nach einer klaren Final-Qualifikation aus, Gardiner dominierte seinen Lauf.