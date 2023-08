Noah Lyles: Fahrzeug mit Weltmeister crasht auf Weg ins Stadion

Leichtathletik-WM : Fahrzeug mit Gold-Favorit verunfallt auf dem Weg ins Stadion

Skandal an der Leichtathletik-WM in Budapest! Auf dem Weg zum Halbfinal über 200 Meter verunfallt ein Fahrzeug vor dem Stadion. Mit an Bord: 100-Meter-Weltmeister Noah Lyles.