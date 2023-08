Leichtathletik-WM: Simon Ehammer verpasst Weitsprung-Medaille

«Wäre früher gültig gewesen»

«Mit der alten Regel wäre der Versuch gültig gewesen. Aber es nützt nichts, mit jetzt zu ärgern», erklärt Ehammer wenig später im Interview mit SRF. «Heute war das Glück nicht auf meiner Seite. Es tut weh, wenn man sieht, wie weit ich eigentlich springen könnt.» Im vergangenen Jahr hatte der eigentliche Zehnkämpfer in seiner Paradedisziplin sensationell WM-Bronze gewonnen. Wäre sein zweiter Sprung gültig gewesen, wäre Edelmetall erneut in Reichweite gewesen. Gold ging mit einer Weite von 8,52 Metern an den Griechen Miltiadis Tentoglou.