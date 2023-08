Leichtathletik-WM: Joseph verpasst WM-Medaille, Kambundji schon im Halbfinal out

Für Kambundji ist im Halbfinal Schluss

Souveräner zeigte sich Mujinga Kambundji in ihrem Vorlauf über 100 m. In 11,08 s lief die Bernerin einen starken Heat und qualifizierte sich als Zweite locker für den Halbfinal. Alles andere wäre eine Enttäuschung gewesen, auch wenn die 31-Jährige in diesem Jahr mit Verletzungen zu kämpfen hat. Sie leidet an einer Entzündung der Plantarfaszie an der Fusssohle. Weil sie die Probleme noch immer nicht ganz in den Griff bekommen hat, startet sie an der WM nur über 100 m, aber nicht über 200 m.