Nördlich von Schaffhausen : Erdbeben der Stärke 3.7 nahe der Schweizer Grenze registriert

Knapp 50 Kilometer von Schaffhausen entfernt hat sich in Albstadt DE ein Erdbeben ereignet. Grössere Schäden sind nicht zu erwarten.

Hier hat die Erde gebebt: Albstadt in Süddeutschland.

In Albstadt DE hat sich in der Nähe der Schweizer Grenze ein Erdbeben ereignet, wie der Schweizerische Erdbebendienst an der ETH Zürich meldet. Das Beben erreichte eine Magnitude von etwa 3.7 auf der Richterskala.