Stärke 4,1 : Leichtes Erdbeben erschüttert die Schweiz

Der Erdstoss dürfte in weiten Teilen der Schweiz verspürt worden sein, mehre Meldungen sollen eingegangen sein. Kleinere Schäden seien in der Nähe des Epizentrums im Kanton Jura vereinzelt möglich.

Südlich der Stadt Pruntrut im Kanton Jura war das Erdbeben am besten zu spüren.

Ein leichtes Erdbeben der Stärke 4,1 hat am frühen Samstagmorgen die Schweiz erschüttert. Das Zentrum des Bebens lag in der Nähe der Stadt Pruntrut im Kanton Jura an der Grenze zu Frankreich, wie der Schweizerische Erdbebendienst nach Angaben der Agentur SDA mitteilte.