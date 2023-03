Luzern: «Leider finden wir auch traurige Dinge» – das erleben die Abfalltaucher

Sogar Ölfässer werden in Gewässern entsorgt

Es gibt nichts, was nicht in Gewässern entsorgt wird, wie Ardizzon weiss: «Oft finden wir grosse Fässer und wissen nicht, was der Inhalt ist. Daher holen wir sie so behutsam wie möglich an die Oberfläche, um eine Ölkatastrophe zu verhindern». In den Corona-Jahren wurden sehr viele Hygienemasken herausgefischt. «Damals fanden wir allgemein mehr Abfall im Wasser als nach der Pandemie», so der 50-Jährige. Im letzten Jahr wurden rund 35 Tonnen Abfall aus Schweizer Gewässern geholt. «Das sind fünf Lastwagen», schreiben die Abfalltaucher in einem Linkedin-Post. Die Bevölkerung zeigt sich für ihre Arbeit dankbar. «Passanten applaudierten von der Seebrücke aus, als wir Gegenstände aus dem Wasser hievten. Das ist sehr schön. Wir hatten auch gute Gespräche mit den Leuten bei unseren Aufklärposten».