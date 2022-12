Laax GR: «Leider gibt es regelmässig solche Unfälle» – Experten zum tödlichen Seilbahnunfall

Ein Lernender der Weisse Arena Gruppe stürzte am Montag bei einem Arbeitsunfall in Laax 40 Meter in die Tiefe und verstarb noch vor Ort. Laut dem Unternehmen führte der Seilbahn-Mechatroniker, der das zweite Lehrjahr absolvierte, zusammen mit einem Kollegen Schmierarbeiten an den Seilsätteln aus, als er von der Seilbahn erfasst wurde. Expertinnen und Experten erklären, wie gefährlich solche Arbeiten sind.