«Leider melden Ärzte Nebenwirkungen nicht immer vollständig»

Herr Tanner, eine von 20 Minuten porträtierte Frau ist seit der Covid-Impfung arbeitsunfähig. Vorher war sie topfit. Ja, so tragische Fälle gibt es. Auch ich kenne betroffene Personen, unter anderem eine Ärztin in Deutschland. Seit der Impfung ist sie bettlägerig. Solche Fälle sind zum Glück extrem selten. Weniger als ein halbes Promille der geimpften Personen ist von schweren andauernden Nebenwirkungen betroffen.

Haben Sie damit gerechnet, dass es das geben wird? Ja, jede Impfung hat ein Risiko von schweren und seltenen Nebenwirkungen. Es gibt keine Impfung, die absolut nebenwirkungsfrei ist. Das gilt auch für Medikamente. Die Nebenwirkungen sprechen nicht gegen eine Impfung, sie sind Teil der Beurteilung, wie die Impfung eingesetzt werden kann. Der Staat macht bei der Impfung eine Risiko-Nutzen-Abwägung auf gesellschaftlicher Ebene. Diese Abwägung fiel bei der Covid-Impfung nach umfangreichen Studien in der Phase 3 eindeutig positiv aus, und das ist auch heute noch so, nach Millionen von verabreichten Covid-Impfungen.

Wurde die Bevölkerung über das Risiko schwerer Nebenwirkungen informiert?

Ja. Bei der Einführung der Impfung wurde das Risikoprofil dargelegt. Diese Informationen waren und sind öffentlich verfügbar und sind auch bei der Zulassung in den Ländern stets beschrieben worden. Die Leute müssten wissen, dass bei jeder Impfung und auch bei jeder Medikation Risiken bestehen. Zudem gab es in allen Impfzentren ein Beratungsangebot, wo Patientinnen und Patienten mit solchen Fragen in geschützten Rahmen einen Arzt oder eine Ärztin konsultieren konnten. Allgemein gilt die Covid-Impfung sogar noch als sicherer als andere Impfungen, die längst in Gebrauch sind.