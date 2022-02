Botschafterin Andrea Bekić  – «Leider wird an der kroatischen Grenze viel Missbrauch betrieben»

1 / 6 Andrea Bekić ist kroatische Botschafterin in der Schweiz. 20min/Simon Glauser Anlässlich der Übersetzung der 20-Minuten-Inhalte ins Kroatische gab sie 20 Minuten ein Interview. 20min/Simon Glauser Bekić spricht über Zuwanderung, Fussball und den Grenzschutz. 20min/Simon Glauser

Darum gehts Sämtliche Inhalte von 20 Minuten gibt es in der App jetzt auch auf Kroatisch.

Die kroatische Botschafterin in der Schweiz, Andrea Bekić, freut sich über diesen Schritt.

Im Interview spricht sie über ihr Heimatland, den Fussball, die Schweizer Berichterstattung über Kroatien und den Missbrauch an der Grenze.

Seit einigen Tagen können sämtliche Inhalte von 20 Minuten auch auf Kroatisch gelesen werden. Die kroatische Botschafterin in Bern, Andrea Bekić, spricht im Interview über Gemeinsamkeiten und Unterschiede der beiden Länder, Entscheidungen von Fussballern und Flüchtlingspolitik.

Verbringen Sie Ihre Ferien lieber in Kroatien oder in der Schweiz?

Für mich sind Kroatien und die Schweiz die zwei schönsten Länder in Europa. Ich liebe die Schweizer Alpen und Seen. Natürlich kann ich mir aber den Sommer nicht ohne die einzigartige kroatische Küste vorstellen. An den Wochenenden entdecke ich also die Schönheiten der Schweiz, aber die Sommerferien verbringe ich jeweils in Kroatien.

Welchen Ruf hat die Schweiz in Kroatien?

Die Schweiz ist in Kroatien ein Synonym für Qualität, politische Stabilität, einen hohen Lebensstandard und eine entwickelte Gesellschaft. Auch in der Politik wird die Schweiz oft als Vorbild für wirtschaftlichen Erfolg und gesellschaftlichen Fortschritt erwähnt. Ausserdem ist die Schweiz auch in Kroatien für ihre Naturschönheiten und Skigebiete bekannt.

In der Schweiz leben rund 28’000 Kroatinnen und Kroaten – mit den Doppelbürgern sind es rund 70’000. Wie ist das Image der kroatischen Community in der Schweiz?

In den letzten hundert Jahren sind Kroatinnen und Kroaten aus politischen und wirtschaftlichen Gründen und auch als Kriegsflüchtlinge in mehreren Wellen in die Schweiz eingewandert. Von Schweizer Gesprächspartnern höre ich nur lobende Worte über Kroatinnen und Kroaten in der Schweiz. Sie gelten als fleissige Arbeitskräfte und kompetente Fachleute. Meine Landsleute, die schon länger in der Schweiz leben, sind sehr gut integriert, respektieren die Schweiz, aber erhalten und pflegen auch ihre kroatische Identität. Gerade die zweite oder dritte Generation sieht sich sowohl als Kroaten als auch als Schweizer und bilden so eine wunderbare Brücke zwischen unseren beiden Nationen.

Fussball-Star Ivan Rakitić kam in der Schweiz auf die Welt und spielte dann für Kroatien. Granit Xhaka, Xerdan Shaqiri und andere aus dem Kosovo und Albanien laufen hingegen für die Schweizer Nati auf. Woher kommt dieser Unterschied?

Die Entscheidung ist Ivan Rakitić sicher nicht leichtgefallen, aber sie hat sich als richtig erwiesen, denn er hat es mit der kroatischen Nationalmannschaft bis ins Finale der Weltmeisterschaft 2018 geschafft. Ich denke, dass sich ein Sportler bei der Entscheidung für eine Nationalmannschaft überlegt, in welchem Team er sich am meisten einbringen kann.

Die Schweiz hat lange nur einer beschränkten Anzahl von Kroatinnen und Kroaten Zugang zum Arbeitsmarkt gewährt. Nun gibt es keine Kontingente mehr. Beobachten Sie eine Zunahme von arbeitswilligen Kroatinnen und Kroaten in der Schweiz?

Bürgerinnen und Bürger der Republik Kroatien sind jetzt allen anderen EU-Bürgern rechtlich gleichgestellt und können in der Schweiz arbeiten. Wir haben aber keinen grossen Ansturm bemerkt. Die Schweiz könnte bis 2027 jedoch erneut Beschränkungen einführen, wenn es zu einem grossen Anstieg der Zuwanderung kommen sollte.

20 Minuten kann man jetzt auch auf Kroatisch lesen. Was halten Sie vom Angebot?

Das ist eine ausgezeichnete Idee. Es scheint mir sehr praktisch für alle, die die News von 20 Minuten verfolgen möchten, aber die deutsche Sprache noch nicht ausreichend beherrschen.

Wie berichten Schweizer Medien Ihrer Meinung nach über Kroatien?

Mir scheint, dass wenig über Kroatien berichtet wird. Ich denke, der Grund dafür ist das allgemeine Desinteresse an kleinen Staaten, Sprachen und Kulturen.

Die «Rundschau» berichtete im Oktober 2021 über den Umgang mit Flüchtlingen an der kroatischen Grenze. Sie sprachen von Fake-News. Gibt es in Kroatien also keine Pushbacks?

Kroatien schützt seine Grenzen, die gleichzeitig auch die Aussengrenzen der EU sind, vor illegalen Übertritten. Dies geschieht im Einklang mit den kroatischen Gesetzen, den Gesetzen der EU und internationalem Recht. Gewalt beim Grenzschutz gehört nicht zur Politik der kroatischen Regierung. Wer nach Kroatien einreisen und aus berechtigten Gründen einen Asylantrag stellen möchte, kann die offiziellen Grenzübergänge nutzen und sich an die kroatischen Behörden wenden. Leider wird hier viel Missbrauch betrieben. Alle europäischen Länder, auch die Schweiz, haben aber ähnliche Probleme, die sie tagtäglich lösen müssen.