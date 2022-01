Psychische Gesundheit – Leidest du seit der Corona-Pandemie unter Panikattacken?

«Es war richtig schlimm, ich habe plötzlich keine Luft bekommen», erzählt die 25-Jährige Zürcher Influencerin Mimoza Lekaj ihren über 250’000 Followern auf Instagram. Sie berichtet, dass sie Ende Oktober 2020 ihre erste Panikattacke hatte, als ihre Cousine ihr in den Ferien in Kosovo mitteilte, wohl an Corona erkrankt zu sein. «Mein Körper hat richtig verrückt gespielt. Ich dachte, ich sterbe auf der Stelle», so Mimoza.