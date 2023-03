Aufruf: Leidest du unter Verkehrslärm? Erzähle uns davon!

Lärmschutzwände an der Oberwilerstrasse in Bottmingen.

«Psychische Erkrankungen betreffen nahezu eine Milliarde Menschen weltweit und sind einer der Hauptgründe für Suizid», schreibt das Institut. In der Schweiz leiden schätzungsweise 1,4 Millionen Menschen an psychischen Problemen und etwa 1000 Menschen nehmen sich jedes Jahr das Leben. Die Studie ergab jetzt, dass die Verkehrslärmbelastung am Wohnort mit einem höheren Suizid-Risiko einherging.

