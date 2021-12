Beatrice Egli: Leidet die Schlagersängerin wieder unter zu viel Druck?

Am 8. Dezember ging es in dem von ihr verfassten Text um Schnee.

Hinter Fenster Nummer acht, das am 8. Dezember geöffnet wurde, versteckte sich ein Bild der strahlenden Sängerin in einer verschneiten Winterlandschaft.

Am 8. Dezember handelt die Bildunterschrift von Schnee. «Die Äste der Tannen um mich herum sind beladen mit massig viel Schnee. Sie biegen sich nach unten, weil die Schwere sie Richtung Boden zieht», umschreibt Egli metaphorisch ein Gefühl, das wohl viele Menschen zur Genüge kennen. Von Stress und schlechter Laune förmlich erdrückt zu werden, scheint also auch für die Schweizerin eine bekannte Situation zu sein.

Egli freut sich auf den «Frühling»

Zumindest ihr Text weist in der zweiten Hälfte eine aufmunternde Wendung auf, denn die Tannen dürfen sich «jetzt schon auf den Frühling freuen, denn da verschwindet ihre Last von ganz alleine und verwandelt sich in wunderschönes reines Wasser.» Dieses Sinnbild gefalle Egli besonders, wie sie schreibt. «Wir sollten es alle wie die Tanne machen». Momentane und schwere Belastungen solle man zwar annehmen und akzeptieren, «aber auch darauf vertrauen, dass sie irgendwann vorbeiziehen werden», so Egli.