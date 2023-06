«Hilft die Schweiz weniger, sind Hunger und Konflikte die Folge»

Der Bundesrat will 1,8 Milliarden für den Wiederaufbau der Ukraine sprechen. Am Dienstag sagt er, wie. Aufnahme vom 17. Juni in der Region Charkiv.

Am Dienstag informiert der Bundesrat, wie er die Ukraine-Hilfe finanzieren will.

Der Bundesrat will, dass die Schweiz 1,8 Milliarden Franken in den Wiederaufbau der Ukraine investiert. Morgen stellen das Aussendepartement (EDA) sowie das Wirtschaftsdepartement (WBF) die konkreten Pläne vor, dann gibt es eine Vernehmlassung.

Herr Greminger, ist die Angst der Hilfswerke gerechtfertigt, dass sie beziehungsweise der globale Süden jetzt zu kurz kommen wegen der Ukraine? Ja. Es ist unbestritten, dass die Ukraine Hilfe benötigt und die Schweiz die Ukraine-Hilfe erhöhen muss. Auch wegen des internationalen Drucks. Die Schweiz liefert keine Waffen, also kompensiert sie dort, wo sie stark ist. Bei der humanitären Hilfe und der Friedensförderung. Doch die Hoffnung wäre, dass jene Länder, welche die Folgen des Ukraine-Kriegs am stärksten spüren, deswegen nicht noch mehr leiden.

Ganz kurz: Warum leistet die Schweiz Entwicklungshilfe?

Weil sie Interessen hat in der Aussen-, Wirtschafts-, Sicherheits- und Umweltpolitik und in der Aussenwirtschaftspolitik. Die Schweiz ist auch deshalb reich, weil sie mit anderen Ländern Handel betreibt. Sie hat ein Interesse daran, dass es diesen Ländern gut geht. Und auch aus ethischen Gründen: Gemäss Bundesverfassung soll die Schweiz zur Linderung von Not und Armut in der Welt beitragen.