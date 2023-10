Leila Šurković ist eine Rampensau und schreit auf der Bühne

1 / 5 Leila Šurković schaut mit Zuversicht in die Zukunft: Bald erscheint ihre erste EP «Burnout». 20min/Ela Çelik Die Newcomerin hat mit dem Song «Gun to my head» bereits einen Hit auf Spotify gelandet. 20min/Ela Çelik In ihren Texten geht es oft um Traurigkeit und Verzweiflung. 20min/Ela Çelik

Darum gehts Mit «Gun to My Head» hat Leila Šurković bereits einen Hit geschrieben, der auf Spotify 1,7 Millionen Mal gehört wurde. Am 10. November erscheint ihre erste Platte.

Die 22-jährige Bernerin hatte ihr ganzes Leben Probleme, weil sie nicht früh aufstehen kann. Ein Nine-to-five-Job kam für sie deshalb nie in Frage: Sie will von der Musik leben.

Musik sei für sie wie Therapie. Allerdings falle es ihr schwer, Happy-Songs zu schreiben.

Eigentlich geht es Leila Šurković gut, sagt sie. Wären da bloss nicht diese Phasen. Die Berner Musikerin bezeichnet sich als Rampensau, die auf der Bühne rumschreien kann. Während der Auftritten ist ihr Kopf leer und ihr Herz voller Liebe. Doch irgendwann endet jedes Konzert und wenn sie wieder alleine ist, leert sich ihr Herz und ihr Kopf, füllt sich mit Zweifeln und Sorgen. «Es fällt mir schwer, Happy-Songs zu schreiben», sagt die 22-Jährige.

Wenn sie Lieder textet, überlegt sie wenig und vertraut auf ihren Bauch. Was dabei rauskommt, ist oftmals Wut, Traurigkeit und Melancholie. Ihre erste EP heisst «Burnout» und erscheint am 10. November. Sie drückt ihre Zigarette aus. «Musik machen ist für mich wie in Therapie zu gehen», sagt Šurković. Sie verarbeitet darin ihre Probleme und das punkpopige Ergebnis scheint den Menschen zu gefallen. Ihr Song «Gun to My Head» wurde auf Spotify 1,7 Millionen Mal abgespielt.

Darin beschreibt sie ihr Leben als Labyrinth, in dem sie festsitzt. Dass sie sich wünscht, dass ihre Erinnerungen endlich verblassen – auf Englisch. Lieder auf Deutsch zu schreiben, war für sie nie eine Option. Denn auf Englisch könne sie ihre Gefühle besser und prägnanter ausdrücken. Das liegt an ihrer Familiengeschichte: Ihre Mutter kommt aus der Schweiz, ihr Vater aus Bosnien, weshalb sie daheim am Küchentisch als Kompromiss häufig Englisch sprachen.

Fertig Nine-to-five-Job

Šurković hat ADHS, eine Aufmerksamkeitsstörung und Hyperaktivität, wie sie erzählt. In der Schule hätte sie gerne gemalt, während der Lehrer etwas erklärte. «Aber das durfte ich nicht, obwohl mir das beim Zuhören geholfen hätte», sagt sie, während sie die nächste Zigarette dreht. Die Bernerin galt früh als frech und fiel negativ auf, weil sie oft den Unterrichtsstart verschlief. Manchmal weinte sie, wenn sie wieder zu spät kam. «Alle kriegen es irgendwie hin, nur ich kann einfach nicht früh aufstehen», erzählt die Musikerin. Manchmal könne sie kaum einschlafen, weil sie fürchtet, zu verschlafen.

Fällt es dir leicht, früh aufzustehen? Nein, ich überhöre meinen Wecker oft oder drücke ewig auf Schlummern. Es kommt sehr darauf an: Für Ferien stehe ich problemlos früh auf, aber bei weniger freudigen Terminen … Ja, ich bin zum Glück ein Morgenmensch.

Darum soll jetzt Schluss sein mit Nine-to-five-Job. Gerade hat sie ihre Lehre zur Grafikerin abgeschlossen und will nun ihre Musikkarriere forcieren. «Der Erfolg mit ‹Gun to my head› gibt mir das Selbstvertrauen dafür», sagt sie.

Sie sieht sich als Alternative zu Britney Spears

Leila bezeichnet sich selbst als «Tomboy». So werden Frauen genannt, die sich anders als den stereotypen Geschlechterrollen entsprechend verhalten. Sie trägt eine Vokuhila-Frisur und den Pullover mit der Innenseite nach aussen. «Ich entspreche nicht den gängigen Schönheitsidealen», sagt Šurković. In ihrer Kindheit sehnte sie sich nach Vorbildern, die wie sie aussehen, statt wie Britney Spears. Für die nächste Generation möchte sie darum das Vorbild sein, das sie nie hatte.

Obwohl sie in ihren Texten über Probleme spricht und sagt, sie habe Mühe, Happy-Songs zu schreiben, ist Šurković kein schwarzes Loch, das die Fröhlichkeit aus dem Raum saugt. Sie lacht viel. Vor allem, wenn sie von der Euphorie auf der Bühne spricht, versprüht sie Freude. Und die wird wohl bald einen neuen Höhepunkt erreichen: Am 17. November startet ihre Tour durch die Schweiz, Deutschland und Österreich. Insgesamt drei Wochen lang proben, auftreten, feiern, auf der Bühne die Sau rauslassen: Eigentlich geht es Leila Šurković gut.