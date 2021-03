Titelkampf bleibt spannend : Leipzig bleibt an Bayern dran – Bielefeld weiterhin im Keller

In der Freitagspartie der Bundesliga stehen sich Leipzig und Bielefeld gegenüber. RB übt mit dem Sieg weiter Druck auf die Bayern aus. Bielefeld befindet sich weiterhin im Abstiegskampf.

Leipzigs Nkunku scheiterte in der ersten Halbzeit an der Latte.

RB Leipzig hat die Pflichtaufgabe im Titelrennen auf der Bielefelder Alm mühsam gelöst – und ist bereit für den Showdown mit dem FC Bayern. Der Treffer von Kapitän Marcel Sabitzer (46.) bescherte der überlegenen Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann am Freitagabend den 1:0 Erfolg bei der harmlosen und weiterhin stark abstiegsbedrohten Arminia. Leipzig verkürzte den Rückstand auf die Bayern vor deren Partie am Samstag gegen den VfB Stuttgart auf einen Punkt. Nach der Länderspielpause kommt es zum Spitzenspiel zwischen den RB und Bayern München.

Leipzig dominierte die erste Halbzeit mit zeitweise knapp 90 Prozent Ballbesitz, blieb aber ungefährlich. Nagelsmann hatte seine Startelf nach dem 1:1 gegen Eintracht Frankfurt auf fünf Positionen verändert – und liess in Bielefeld zunächst ohne echten Stürmer, aber mit einer offensiven Viererkette spielen. Amadou Haidara versuchte es in der 12. Minute aus der Distanz, Bielefelds Torwart Stefan Ortega hatte mit dem Schuss keine Mühe. In der ersten Halbzeit scheitert Nkunku an der Latte. Duisburg hat über die gesamte Spielzeit keinen einzigen Torschuss. In der Schlussphase sah Kevin Kampl noch seine fünfte Gelbe Karte der Saison – somit fehlt er im Spitzenkampf in zwei Wochen gegen die Bayern.