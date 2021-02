Chaos um Champions-League-Achtelfinal : Leipzig gegen Liverpool findet in Budapest statt

Weil die deutschen Behörden dem FC Liverpool die Einreise nach Leipzig verbieten, müssen die beiden Clubs eine Lösung finden. Diese haben sie nun in Ungarn gefunden.

Neuer Austragungsort: Die Ferenc Puskas Arena in Budapest.

RB Leipzig trägt sein Achtelfinal-Hinspiel gegen den FC Liverpool in Budapest aus.

Den Zuschlag hat das Ferenc-Puskas Stadion in Budapest bekommen.

Ferenc-Puskas-Stadion statt Red-Bull-Arena: Das Achtelfinal-Hinspiel der Champions League zwischen RB Leipzig und dem FC Liverpool wird am 16. Februar in der ungarischen Hauptstadt Budapest ausgetragen. Das gab die Europäische Fussball-Union Uefa am Sonntag bekannt. Vorangegangen war eine hektische Suche nach Lösungen.