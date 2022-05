Im Penaltyschiessen : Leipzig gewinnt Krimi gegen Freiburg – medizinischer Notfall im Stadion

RB Leipzig ist erstmals DFB-Pokalsieger. Im Olympiastadion feierten die Bullen einen dramatischen Sieg nach Penaltyschiessen gegen Aussenseiter Freiburg. Nach dem Spiel fuhr ein Krankenwagen auf das Feld.

Eggestein brachte Freiburg in der 19. Minute in Führung.

RB Leipzig ist zum ersten Mal DFB-Pokalsieger. Die Bullen gewann am Samstag in Berlin das Finale gegen den SC Freiburg mit 4:2 im Penaltyschiessen. Nach regulärer Spielzeit und Verlängerung hatte es 1:1 gestanden. Bei Freiburg vergaben Captain Christian Günter und der ehemalige St. Galler Ermedin Demirovic jeweils einen Elfmeter.

Vor 74’322 Zuschauern im ausverkauften Olympiastadion hatte Maximilian Eggestein (19. Minute) die Freiburger in Führung geschossen. Christopher Nkunku sorgte in der 76. Minute für den Ausgleich und rettete den Bundesliga-Vierten in seinem dritten Pokalfinale in die Verlängerung. Leipzig spielte ab der 57. Minute in Unterzahl, nachdem Abwehrspieler Marcel Halstenberg wegen einer Notbremse die Rote Karte gesehen hatte. Freiburg hatte viel Pech und bekundete gleich drei Aluminium-Treffer.