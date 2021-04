In der Bundesliga dreht sich das Trainer-Karussell immer weiter. Am Mittwoch könnte RB Leipzig bereits den Nachfolger des zu Bayern abgewanderten Julian Nagelsmann präsentieren.

Was passiert mit Seoane? : Leipzig hat Nagelsmann-Nachfolger – Trainer-Domino in der Bundesliga

1 / 7 Jesse Marsch soll neuer Trainer in Leipzig werden. imago images/Fotostand Der US-Amerikaner kommt vom Partnerclub RB Salzburg. imago images/Fotostand Julian Nagelsmann wechselt zum FC Bayern und beerbt dort Hansi Flick. Dieser geht wohl zum DFB. imago images/Sven Simon

Darum gehts Salzburg-Trainer Jesse Marsch wird wohl neuer Leipzig-Coach werden.

Er beerbt Julian Nagelsmann, der für 25 Millionen zu Bayern München wechselt.

Ein Domino-Effekt wirkt auf die Trainer-Personalien der Bundesligaclubs.

Auch YB-Trainer Gerry Seoane könnte bald involviert sein.

Domino-Day(s) in der Bundesliga! Nach der Vertragsauflösung zwischen Bayern München und Noch-Trainer Hansi Flick verkündete der deutsche Rekordmeister am Dienstag bereits dessen Nachfolger. Leipzig-Coach Julian Nagelsmann stösst an die Säbener Strasse. Bis zu 25 Millionen Euro könnten sich die Bayern ihren Trainer kosten lassen.

Der Nagelsmann-Transfer ist der nächste fallende Domino-Stein, denn nun ist plötzlich bei Leipzig eine freie Trainerstelle zu besetzen. Bei den Bullen gelten Wolfsburg-Trainer Oliver Glasner, Roger Schmidt (PSV Eindhoven) und Jesse Marsch von Partnerclub RB Salzburg als heisseste Anwärter auf die Nachfolge von Nagelsmann. Letzterer soll laut Kicker nun das Rennen gemacht haben. Beide Parteien sollen sich bereits einig sein, noch müssten die Ablösemodalitäten verhandelt werden. Am Dienstagmittag berichtet Sky, dass die Tinte auf dem Vertrag bereits trocken sei.

Der US-Amerikaner ist schon länger im RB-Imperium engagiert. Zwischen 2015 und 2018 trainierte er New York Red Bull, seit 2019 steht er in Salzburg an der Seitenlinie. Dazwischen war er bereits einmal für kurze Zeit in Leipzig als Co-Trainer tätig. In der Saison 2019/2020 sorgte er mit RB Salzburg in der Champions League für Furore.

Verrücktes Trainer-Karussell

Zurück zum Domino: Auch für den nun beim österreichischen Serienmeister wohl frei werdenden Trainerjob wäre Wolfsburg-Coach Glasner, selbst Österreicher, ein geeigneter Kandidat. Aber auch Eintracht Frankfurt hat die Fühler nach Glasner ausgestreckt. Bei der Eintracht sucht man einen Nachfolger für Adi Hütter, der bekanntlich im Sommer nach Gladbach geht und dort Marco Rose beerbt. Der wiederum steht in der neuen Saison bei Borussia Dortmund an der Seitenlinie. Das Verrückteste: Vor seinem Gladbach-Engagement war Rose als Marsch-Vorgänger bei RB Salzburg beschäftig!