Deutscher Supercup: Musiala, Mané und Pavard treffen – die Bayern führen Leipzig vor

Der Druck der Bayern ist weiter hoch. Doch nun kommen die Leipziger ihrerseits wieder etwas besser in Ballbesitz. Nach vorne hin kommen sie aber kaum über die Mittellinie, können sich noch nicht wunschgemäss entfalten. Die Pässe sind nicht optimal, die Räume sind eng. So kommen die Münchner ohne grosse Probleme wieder in Ballbesitz.