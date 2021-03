Mit Renato Steffen und Kevin Mbabu starteten die Wolfsburger gegen Leipzig in den Viertelfinal des DFB-Pokals. Leipzig spielte in den ersten Minuten deutlich aktiver. Nkunku hätte bereits nach wenigen Minuten die Führung erzielen müssen, doch Wolfsburg-Goalie Kasteels klärte den Ball mit einer brillanten Parade von der Linie.

Im Verlaufe der ersten Halbzeit wurde Wolfsburg immer besser und nach einem Foul an Kevin Mbabu gab es Elfmeter für die Gäste. Wout Weghorst trat an, rutschte weg und schoss den Ball in den Nachthimmel. In der 44 Minute vergab Renato Steffen eine grosse Chance.