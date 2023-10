21-Jähriger Rollstuhlfahrer macht Crowdfunding für Auto

1 / 5 Für Valentin bedeutet Autofahren etwas ganz Besonderes. Deswegen machte er 2020 seinen Führerschein. Valentin B. Valentin ist aufgrund des seltenen Gendefekts FOP auf einen Rollstuhl angewiesen. Valentin B. Trotzdem ist er viel unterwegs: Er arbeitet in Bern, muss oft in Spiez zur Physio, engagiert sich in verschiedenen Vereinen, in seiner Gemeinde und im Jugendparlament Berner Oberland. Hier ist er zu sehen, wie er Ski fährt. Valentin B.

Darum gehts Valentin B. aus Leissigen startete ein Crowdfunding, um sich seinen Wunsch nach einem eigenen Auto zu erfüllen.

Der 21-Jährige ist auf einen Rollstuhl und daher auch auf ein umgebautes Auto angewiesen.

Innerhalb von vier Tagen kamen genug Spenden zusammen.

Valentin B. (21) aus Leissigen BE lebt seit seiner Geburt mit dem seltenen Gendefekt FOP (Fibrodysplasia Ossificans Progressiva), der ihn an den Rollstuhl fesselt. Trotzdem ist Valentin viel unterwegs: Er arbeitet in Bern, muss oft nach Spiez zur Physio, engagiert sich in verschiedenen Vereinen, in seiner Gemeinde und im Jugendparlament Berner Oberland.

«Um zu all den Aktivitäten zu kommen, die ich täglich so mache, bin ich immer auf Familienmitglieder oder Freunde angewiesen, die mich fahren», so Valentin. Er habe 2020 daraufhin seinen Führerschein gemacht, um seine Liebsten zu entlasten.

«Dieses Gefühl der Wärme, wenn ich etwas machen kann, das für mich Freiheit bedeutet, das ist einfach unglaublich. In solchen Momenten, in denen mich meine Krankheit mal nicht behindert und ich einfach Mensch sein kann, die machen mich glücklich», so der 21-Jährige.

Schlechte Erfahrungen im ÖV

«Ich habe im ÖV auch schon mehrere schlechte Erfahrungen gemacht, die an meinem Selbstbewusstsein genagt haben», erzählt er. Wenn er mit einem normalen Rollstuhl unterwegs ist, braucht er jemanden als Begleitperson. Um den ÖV mit einem Elektrorollstuhl zu benutzen, muss er sich Stunden vorher anmelden. «Es gab schon Fehler im System oder Busfahrer, die einfach an mir vorbeifahren. Das macht einem schon zu schaffen», sagt Valentin.

Die Invalidenversicherung würde ihm zwar ein Auto zur Verfügung stellen, «aber das passt einfach nicht zu meinen Bedürfnissen». Allein in das Fahrzeug zu kommen, wäre eine Herausforderung gewesen: «Als ich es sah, habe ich mich gleich gefragt: Wie soll ich da reinkommen?» Zum Aussteigen hätte er rückwärts herausfahren müssen – und zwar allein, weil alle Sitze ausgebaut sind. «Das ist je nach Abhang sehr gefährlich.»

«Ich danke allen, die mich unterstützt haben»

Im September hat er ein Crowdfunding für die Finanzierung des umgebauten Ford Tourneo gestartet. Ein voller Erfolg: Nach vier Tagen hatte er das Geld zusammen. «Da war ich total sprachlos. Ich kann es gar nicht mit Worten beschreiben, wie dankbar ich für die Hilfe bin», sagt er. «Ich habe so eine Zugehörigkeit gefühlt: Man will, dass ich auch ein Teil der Gesellschaft bin.»

Im umgebauten Ford Tourneo kann Valentin vier Leute mitnehmen und hat genug Platz, um sicher ein- und auszusteigen. Valentins Krankheit wird über die Jahre schlimmer, und er wollte ein Auto, das trotz des Umbaus auch von seiner Familie gesteuert werden kann.

Wie kommt er im Rollstuhl in den Wagen und bedient die Pedale? «Ich fahre hinten über eine Rampe ins Auto und dann direkt hinter das Steuer. Dort rastet mein Rollstuhl dann in eine Platte im Boden ein und ich bin gesichert», so Valentin. Die Pedale kann er mit einem Knüppel am Lenkrad bedienen.

«Jetzt habe ich die Freiheit, überall selbstständig hinzukommen», sagt der 21-Jährige. Ende des Jahres beginnt der Umbau. Valentin hofft, Anfang 2024 hinter dem Steuer sitzen zu können.

