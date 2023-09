Warum bei E-Autos auf PS statt Reichweite gesetzt wird

Frage von Rainer ans Viva-Expertenteam:

Bei Elektroautos fällt mir auf, dass die PS-Zahlen extrem hoch sind. Was wir wirklich bräuchten, ist aber doch mehr Reichweite. Wieso bauen die Automarken immer 400 oder 800 PS statt lieber genug Reichweite ein?

Antwort:

Dahinter steckt der grob gerechnet etwa doppelt so hohe Wirkungsgrad der E-Motoren. Ein Verbrenner setzt nur einen Teil der Energie in Vortrieb um, das Gros des Sprits wird buchstäblich als Wärme verheizt. Und die Brennräume wollen befüllt, Zahnräder im Getriebe bewegt sein, auch wenn man gerade kaum Gas gibt. Ein Stromer setzt die Energie dagegen fast ganz in Antriebskraft um: E-Motoren sind effizienter. Anders gesagt: Nutzt man gerade nur 50 von 500 PS, muss der Verbrenner trotzdem 500 PS füttern, der Stromer nur 50 PS.