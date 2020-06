«Drecks-Muslimin»

Leitender Caliente-Mitarbeiter hetzt auf Twitter gegen Muslime und Frauen

P. H., leitender Mitarbeiter des Latino-Festivals Caliente, verärgert die Twitter-Gemeinde mit rassistischen Tweets. Erst versucht er, sich herauszureden, dann steht er zu seinem Fehler. Seinen Job ist er los.

«Man lässt Sau-Rassisten einfach so frei sprechen ohne jegliche Konsequenz», empört sich eine Frau über den Tweet – was H. mit «Noch so eine dumme Drecksfotze» quittiert. Am Donnerstagmorgen existierte der Twitter-Account von H. bereits nicht mehr, 20 Minuten liegen jedoch die Screenshots der Tweets vor.