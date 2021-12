Agota Lavoyer – Leiterin der Opferhilfe im Kanton Solothurn hat gekündigt

Ja, ein bisschen Mut braucht es dazu schon, aber ich starte ja nicht bei null. Ich habe mich in den letzten Jahren sehr stark im Bereich der sexualisierten Gewalt engagiert, vieles nebenberuflich; ich habe auch schon einige Aufträge für nächstes Jahr. Ich habe da sicher den Vorteil, dass man mich mittlerweile in der Öffentlichkeit kennt. Und was die Pandemie angeht: Das Thema sexualisierte Gewalt ist ja unabhängig von der Pandemie wichtig.

Ich habe gerne beim Kanton gearbeitet, aber das hat natürlich auch bedeutet, dass alles, was ich öffentlich sagte, mit der Opferberatungsstelle in Zusammenhang gebracht wurde, zumal die Leute ja nie wirklich trennen, was man beruflich und was man nebenberuflich oder privat macht.