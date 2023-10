Leiterin von Synagoge in Detroit tot aufgefunden

In Detroit wurde eine Leiterin einer Synagoge tot aufgefunden.

Im US-Bundesstaat Michigan ist die Leiterin einer Synagoge tot unweit ihres Hauses aufgefunden worden. Samantha Woll, Vorsitzende der Isaac Agree Downtown Synagoge, sei am Samstag (Ortszeit) in Detroit von Rettungskräften «mit mehreren Stichwunden am Körper» tot aufgefunden worden, erklärte die Polizei. Eine Blutspur führte die Beamten zum nahegelegenen Haus der 40-Jährigen, «wo sich das Verbrechen vermutlich ereignet hat», wie es weiter hiess. Das Tatmotiv war laut Polizei noch unklar. Die Polizei bat das FBI um Unterstützung bei den Ermittlungen.