Bundesgericht hat entschieden: Swisscom darf 5G-Antenne in Steffisburg bauen

Auf diesem Mehrfamilienhaus in Steffisburg plant die Swisscom eine Mobilfunkanlage mit neun Sendeantennen.

Die Swisscom plant in Steffisburg BE eine Mobilfunkanlage mit neun Sendeantennen; bei drei davon handelt es sich um sogenannte adaptive Antennen, die mit 5G betrieben werden sollen. Ein pensioniertes Ehepaar legte gegen die Baubewilligung Beschwerde ein: zunächst bei der Bau- und Verkehrsdirektion des Kantons Bern, dann beim Verwaltungsgericht und schliesslich beim Bundesgericht. Der Mann und die Frau befürchten gesundheitliche Schäden durch die Strahlung der 5G-Antenne und kritisierten, die zuständigen Behörden hätten es verpasst, die Grenzwerte nach unten zu korrigieren.

«Hoffen auf Entspannung»

Für die Swisscom handelt es sich um ein «Leiturteil mit Signalwirkung», wie Sprecher Armin Schädeli gegenüber SRF sagte. Nun könne es mit dem 5G-Ausbau vorwärtsgehen: «Wir hoffen mittelfristig auf eine gewisse Entspannung, da nun einige Grundsatzfragen höchstrichterlich geklärt wurden. Das ist ein wichtiges Signal an die Behörden, die Baugesuche freigeben, aber auch an die Bevölkerung», so Schädeli mit Blick auf die zahlreichen Projekte mit 5G-Antennen, die derzeit blockiert sind.