Tierpark Dählhölzli : Leitwölfin Juliette musste eingeschläfert werden

Juliette, die zwölfjährige Leitwölfin des Tierparks Dählhölzli, ist tot. Sie musste wegen eines schnell wachsenden Geschwürs eingeschläfert werden.

Der Tierpark Bern trauert um seine Leitwölfin Juliette: Das Tier musste infolge eines «grossen, schnell wachsenden Geschwürs» am Dienstag eingeschläfert werden, wie der Tierpark auf Facebook mitteilt. Die zurückhaltende Wolfslady sei sehr gut an ihren weissen Wangen erkennbar gewesen, «aber auch an ihren Ohren, die fast nie ganz senkrecht nach oben standen».

Die 2009 geborene Juliette lebte seit Ende 2012 im Dählhölzli und hatte von 2013 bis 2019 mit dem ehemaligen Leitwolf Amarouk 21 Jungtiere. Seit 2019 lebte sie mit ihren letzten beiden Jungtieren in den Anlagen für Wolf und Bär. Eines der beiden Jungtiere wurde in diesem Frühjahr in den niederländischen Zoo Dierenrijk in Mierlo gebracht. Mit dem anderen wolle man das neue Berner Wolfsrudel gründen, schreibt der Tierpark. «Daher suchen wir nun nach einem neuen Weibchen für ihn, damit unser einzelner Wolfsrüde nicht all zu lange allein bleiben muss.»