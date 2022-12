Leitzins geht rauf, Sparzinsen kaum – sahnen Banken ab?

Der SNB-Präsident Thomas Jordan (Mitte) hat in Bern die dritte Leitzinserhöhung des Jahres verkündet.

Von -0,75 Prozent auf 1 Prozent in sechs Monaten – der Leitzins der SNB ist stark gestiegen.

Am 1. Januar lag der Leitzins der Schweizerischen Nationalbank (SNB) noch bei -0,75 Prozent. Mittlerweile hat sie ihn auf 1 Prozent erhöht . Die Zinsen auf Schweizer Sparkonten sind im gleichen Zeitraum aber weniger stark gestiegen. Da stellt sich die Frage, ob die Retailbanken nun das grosse Geld machen.

So hat sich der Leitzins der Schweizerischen Nationalbank seit Anfang Jahr entwickelt.

Machen Banken, die ihre Zinsen nicht erhöhen, nun das grosse Geld? Nein. Zinserhöhungen sind für das Geschäft der Banken kurzfristig eigentlich schlecht. Viele Ausleihungen von Banken, man denke hier vor allem an Hypotheken, sind langfristig gebunden. Die Banken können die Zinserhöhungen bei den meisten Hypotheken daher erst in einigen Jahren weitergeben. Auf der anderen Seite ist es für eine Bank natürlich teuer, wenn sie die Zinserhöhungen sofort und vollumfänglich auf den Kundengeldern weitergibt. Daher sind die Banken derzeit zögerlich mit der Weitergabe der Zinsen und geben die Zinserhöhungen wohl auch nicht 1:1 weiter.

Können Sie das genauer erklären? Banken müssen genügend liquide Mittel haben, um einen allfälligen Abfluss von Geldern in einem Stressfall während 30 Tagen decken zu können. Die Gelder auf Privatkonten können aber schneller als die Gelder von Sparkonti von der Kundschaft abgezogen werden. Spargelder sind für die Banken daher attraktiver. Entsprechend gehe ich davon aus, dass allfällige Zinserhöhungen auf Sparkonten schneller kommen und höher sein werden als auf Privatkonti.

Warum? Banken müssen sich an Liquiditätsvorschriften halten. Das hat zur Folge, dass sie vor allem längerfristig gebundene Einlagen wollen. Spargelder gelten aus Sicht der Bank als stabiler als Gelder auf Privatkonten. Zudem ist es aus Risikomanagement-Sicht besser, längerfristige Einlagen zu haben.

Herr Dietrich, die SNB hat den Leitzins erneut erhöht. Steigen nun auch die Zinsen bei den Retailbanken? Ja, viele Banken haben bereits Zinserhöhungen angekündigt - zumindest für Sparkonten. Dass die Zinsen bei Privatkonten bald in einem ähnlichen Ausmass raufgehen, bezweifle ich aber.

So gehen Schweizer Banken mit der neuesten Zinserhöhung der SNB um:

Bank WIR

Basler Kantonalbank

Berner Kantonalbank

Die Berner Kantonalbank hat ihre Zinsen per 23. September 2022 erhöht und beobachtet den Markt. Weitere Zinserhöhungen seien aktuell in Abklärung und nicht auszuschliessen, so die Bank.