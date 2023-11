Léna Bühler: Schweizerin mit starker Saison in der F1 Academy

1 / 5 Für das Team ART Grand Prix fuhr Léna Bühler in dieser Saison 13 Mal aufs Podest. Press Alfa Romeo F1 Team Stake Die F1 Academy beendete die Waadtländerin in diesem Jahr auf Gesamtrang zwei. XPB / James Moy Photography Ltd. Seit diesem Jahr ist Bühler Teil der Sauber Academy. Press Alfa Romeo F1 Team Stake

Darum gehts Léna Bühler (26) holt sich den Vize-Meistertitel in der F1 Academy.

Vor einem Jahr stand die Motorsport-Karriere der Waadtländerin am Boden.

Erst mit 17 Jahren bestritt Bühler ihre ersten Kart-Rennen.

«Das war die bislang beste Saison meiner Karriere», sagt Léna Bühler nach ihrem letzten Saisonrennen in Austin (USA) zu 20 Minuten. Dank eines starken Wochenendes mit zwei Podestplätzen in drei Rennen hat sich die 26-jährige Waadtländerin Ende Oktober den Vize-Meistertitel in der erstmals ausgetragenen F1 Academy gesichert.

«Es war eine ganz neue Erfahrung für mich. Darum hatte ich zu Saisonbeginn etwas Mühe. Aber mit der Zeit kamen die guten Resultate», sagt Bühler rückblickend. Am Ende sind es in 21 Rennen ganze 13 Podestplätze, darunter auch zwei Siege in Barcelona und Monza. Keine Fahrerin stand öfter auf dem Treppchen als die Schweizerin.

Vor etwas mehr als einem Jahr deutete nichts auf das überragende Jahr 2023 hin. Im Gegenteil: Bühlers Motorsport-Karriere steht kurz vor dem Aus. Ihre F3-Saison muss sie aus finanziellen Gründen bereits im Sommer beenden. «Das war der schwierigste Moment meiner Karriere. Es ist traurig, wenn du in der Mitte der Saison aufhören musste. Aber es kann dich auch stärker machen», so Bühler.

Zuerst BMX, dann Kart

Nun hofft die Fahrerin aus der Sauber-Akademie auf eine neue Chance in einer F3-Rennserie. «Wir sind aktuell in Gesprächen für die kommende Saison», verrät Bühler. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert sie viel Zeit und Energie. Unter der Woche arbeitet Bühler in einer Rennfahrer-Schule, am Nachmittag stehen Trainings im physischen und mentalen Bereich an. An Rennwochenenden geht es aufgrund des dicht getakteten Programms auch mal um drei Uhr morgens ins Fitnessstudio.

Für Bühler kein Problem, zu gross ist die Leidenschaft für den Motorsport. «Es ist das Adrenalin, das Tempo und das Gefühl beim Bremsen», beschreibt sie selbst ihre Faszination, die sie allerdings erst relativ spät für sich entdeckt hat. Mit ihrem Vater Philippe, einem ehemaligen Tourenwagenfahrer, ist sie als Kind zwar viel auf Rennstrecken unterwegs, sie selbst fährt aber zehn Jahre lang BMX. Erst mit 17 bestreitet Bühler ihre ersten Kart-Rennen, neun Jahre später ist sie Vize-Champion in der F1 Academy.