Lena Gercke bestätigt zweite Schwangerschaft mit Baby-Bauch-Bild

Lena Gercke und ihr Partner Dustin Schöne erwarten ihr zweites Kind! Die freudige Nachricht enthüllt die Moderatorin am Montag mit neuen Fotos auf Instagram. Gehüllt in ein weisses Seidenkleid gewährt die 34-Jährige ihren Followerinnen und Followern einen Blick auf ihren Baby-Bauch, der schon deutlich zu erkennen ist. Auf einem zweiten Schnappschuss schmiegt sie sich an ihren Partner, der seine Hände auf ihrer Hüfte und dem Bauch platziert. «1+1=4» schreibt die GNTM-Siegerin aus dem Jahr 2006 zu den Fotos. «Doppelter Ärger im Anmarsch» meint hingegen der baldige Zweifachpapa mit einem Augenzwinkern. Ob der Nachwuchs ein Junge oder ein Mädchen wird, verraten die beiden noch nicht.