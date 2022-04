Lena Meyer-Landrut hält nach Tour-Absage aus Corona-Angst ihr Versprechen

Lena Meyer-Landrut hat Anfang Monat in einer Instagram-Story ihre «Love More»-Tour abgesagt. «Ich fühle mich nicht in der Lage, mit der heutigen Situation ein so grosses Event drinnen zu veranstalten», sagte sie unter Tränen. Zum Trost versprach die Sängerin damals ihren Fans, an neuer Musik zu arbeiten. Und dieses Versprechen scheint die «Satellite»-Interpretin nun zu halten.