Lena Meyer-Landrut hat sich «den Arsch gebrochen»

Auf Tiktok gibt sie ihren Fans ein Gesundheitsupdate. Die Musikerin bewegt die Lippen zu einer fremden Stimme, die sagt: «I had a little cry earlier and a big cry last night but i am not crying now.» Übersetzt bedeutet dies: «Ich habe vorhin ein wenig geweint, und letzte Nacht habe ich viel geweint, aber jetzt weine ich nicht.» In der Videobeschreibung fasst sie ihren Zustand knapp zusammen: «Arsch gebrochen». Genauer gesagt hat sich die «Satellite»-Interpretin zwei Sacrum-Knochen gebrochen, die sich am Ende der Wirbelsäule befinden.