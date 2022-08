Lena Meyer-Landruth und Mark Forster feiern zweite Hochzeit in Sizilien

Das Paar soll sich am Wochenende auf Sizilien vor Familie und Freunden das Jawort gegeben haben.

Sie haben ein zweites Mal Ja zueinander gesagt: Nachdem Lena Meyer-Landrut und Mark Forster (39) im Dezember 2020 standesamtlich im engsten Familienkreis heirateten, soll der «Bild»-Zeitung zufolge am Wochenende die grosse Hochzeit stattgefunden haben. Auf Sizilien sollen sich die beiden in einer romantischen Zeremonie ein weiteres Mal das Jawort gegeben haben. «Lena liebt Italien, war zum Beispiel Anfang 2020 in Venedig», plauderte erst im Mai eine Freundin des Paares gegenüber der deutschen Zeitung aus.