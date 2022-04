Lena Meyer-Landruts Tourabsage aus Angst vor Corona sorgt für Babygerüchte 

In einer Instagram-Story erklärte die 30-Jährige ihre Entscheidung: «Ich fühle mich nicht in der Lage, mit der heutigen Situation ein so grosses Event drinnen zu veranstalten.»

Lena Meyer-Landrut hat am Montag in einer Instagram-Story ihre «Love More»-Tour abgesagt. «Ich fühle mich nicht in der Lage, mit der heutigen Situation ein so grosses Event drinnen zu veranstalten», so die 30-Jährige auf Social Media. Während einige ihrer Fans die Entscheidung der Musikerin unterstützen, können andere den Entschluss überhaupt nicht verstehen.