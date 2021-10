Auf Instagram - Leni Klum polarisiert mit freizügigem Foto

Von Model-Mama Heidi Klum sind die Fans solche gewagten Bilder bereits gewohnt. Die 48-Jährige zeigt allem Anschein nach gerne, was sie hat – warum auch nicht.

Das fällt vor allem deshalb auf, weil die 17-Jährige das Kleidungsstück an der einen Seite von der Schulter hängen lässt und ihre Brust freigelegt ist. Diese bedeckt sie nur mit ihrer Hand.

Am Sonntag hat Leni Klum ein überraschendes Foto von sich auf Instagram geteilt.

In ihrem neuesten Instagram-Post zeigt Jungmodel Leni Klum das Ergebnis ihres Cover-Fotoshootings für die britische Mode- und Kulturzeitschrift «Rollacoaster Magazine», dessen neuste Edition «jetzt draussen» ist. Bei einem Blick auf das geteilte Bild merkt man aber schnell, dass Leni mit ihrem «Out Now»-Kommentar auf etwas ganz anderes anspielen könnte. Zu sehen ist die Tochter von Heidi Klum (48), wie sie lediglich mit einem schwarzen Blazer bekleidet am Strand posiert.

«Bruh, das ist illegal»

«Bruh, das ist illegal», findet beispielsweise ein User, während ein anderer nur meint: «Was man nicht alles für Klicks tut». Zahlen lügen jedenfalls nicht: Das Nachwuchsmodel hat mit ihrem Post mehr als 200’000 Likes in zwölf Stunden gesammelt. Doch Aufrufzahlen hin oder her, die Mehrheit der Kritikerinnen und Kritiker scheint sich einig zu sein, dass Leni noch zu jung für solche Fotos sei.

Leni ist die Tochter von Topmodel Heidi Klum und deren Ex Flavio Briatore (71), mit dem ihre Mama für ein Jahr liiert war. Ihr späterer Ehemann, Soulsänger Seal (58), adoptierte Leni im Jahr 2009. Mitte September präsentierte die Älteste von Klums Kindern ihre erste eigene Kollektion an der About-You-Fashionweek in Berlin.