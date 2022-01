Leni Klum steht auf Instagram zu ihrer Akne und unreinen Haut

Schaut man sich die Fotos auf Leni Klums Instagram-Account an, beneidet man das Nachwuchsmodel um seine makellose Haut. Der Teint strahlt, ist frei von jeglichen Unreinheiten oder Unebenmässigkeiten. Doch in einem ehrlichen Story-Post zeigt die Tochter von Heidi Klum (48) mal wieder, dass Social Media mehr Schein als Sein ist – und sie zu ihren Imperfektionen steht.

Leni will «mehr Realität» auf Insta

Eigene Modelkarriere und Kollektion

Jahrelang hielt Heidi ihre Tochter aus der Öffentlichkeit fern. 2020 gab die damals 16-Jährige schliesslich an der Seite ihrer Mami ihr Modeldebüt: Das Mutter-Tochter-Duo zierte das Cover der deutschen «Vogue». Seither hat Leni zahlreiche Modeljobs an Land gezogen. So zierte sie weitere Magazincover, darunter «Harper’s Bazaar» und «Elle», lief für Dolce & Gabbana über den Laufsteg und brachte eine Kollektion für den Onlinehändler About You heraus.