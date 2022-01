Model Leni Klum überrascht mit neuer Haarfarbe und Knutschbildern

Am Sonntag postete die 17-Jährige Fotos von sich mit braunen Haaren auf Instagram. «Mittagspause», schrieb Leni unter das Bild, das sie beim Salatessen zeigt. Und weiter: «Fällt euch etwas auf an mir?» Klar: Den Fans, die das Model bisher nur mit blonden Haaren kannten, ist die Typveränderung natürlich nicht entgangen.

Erste Pärchenbilder mit Freund Anis

Als wäre der neue Look nicht schon genug, hat Leni gleich noch eine zweite Überraschung für ihre Fans parat. So postete sie am Samstag erstmals Pärchenbilder mit ihrem Freund Anis Rachevsky (18). Gleich zwei Selfies, die das Paar knutschend in einem Auto zeigen, veröffentlichte die 17-Jährige auf Instagram. Die Kommentarspalte füllte sich sofort mit Herzemojis. Nur einer scheint wenig begeistert zu sein von den Bildern: Lenis Papa Flavio Briatore (71). Der kommentierte den Post lediglich mit einem Fragezeichen.