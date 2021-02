Nachwuchs-Model Leni Klum (16) ist schwer verliebt – und zwar in den kalifornischen Hockey-Spieler Aris Rachevsky (18). Bisher hielt die älteste Tochter von Heidi Klum ihr Privatleben unter Verschluss. Am Valentinstag jedoch postet sie zum ersten Mal Fotos von ihrem Schatz. «I love you» schreibt sie zu einem Schnappschuss ihres Freundes. Ihr Liebster stand bisher nicht in der Öffentlichkeit, bekundete aber ebenfalls seine Zuneigung und schreibt in seiner Story: «Happy Valentinstag! Ich liebe dich.»