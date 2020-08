Polizeimeldungen Ostschweiz Lenker (18) fährt Auto auf Probefahrt zu Schrott

Ein 18-Jähriger versuchte am Sonntag auf einer Probefahrt einen Selbstunfall. Ein Mitfahrer wurde verletzt. Am Auto entstand Totalschaden.

Ein 18-jähriger Mann fuhr am späten Sonntagnachmittag anlässlich einer Probefahrt auf der St. Antonstrasse talwärts in Richtung Dorf Oberegg. Im Auto fuhren der 18-jährige Fahrzeughalter und ein weiterer 18-jähriger Mann mit, wie die Kantonspolizei Appenzell Innerrhoden am Dienstag mitteilt.

In einer engen Linkskurve verlor der Junglenker die Herrschaft über das Fahrzeug und fuhr ungebremst geradeaus in den Wald. Dort kam das Auto zwischen den Bäumen zum Stillstand. Der 18-jährige Mitfahrer auf der Rückbank wurde dabei am Unterarm verletzt und musste ins Spital gebracht werden. Laut Roland Koster, Sprecher der Kapo AI, hatte der Lenker wohl Kaufabsichten was den VW Polo betrifft. Nach dem Totalschaden dürfte sich dies nun erledigt haben.