Gubristtunnel ZH: Lenker (20) liefert sich Verfolgungsjagd mit 12 Polizei-Einheiten über mehrere Kantone

Zuvor hatten Beamte der Kantonspolizeien Bern, Solothurn und Aargau das flüchtende Fahrzeug aufgefordert, anzuhalten. An seinem Auto waren entwendete Kontrollschilder angebracht.

Das beschädigte Fahrzeug stand am Schluss der Raserfahrt an der Leitplanke auf dem Pannenstreifen.

Ein 20-jähriger Raser hat am frühen Samstagmorgen bei der Flucht vor der Polizei auf der A1 bei Rümlang einen Unfall verursacht.

In der Nacht auf Samstag fand auf der A1 Richtung Zürich eine Verfolgungsjagd statt. «Zwischen dem Gubristtunnel und Seebach sind zehn bis zwölf Polizeiautos unterwegs», meldete ein News-Scout gegenüber 20 Minuten.

Wie die Kantonspolizei Zürich mitteilt, sei kurz nach 1.30 Uhr in der kantonalen Verkehrsleitzentrale die Meldung eingegangen, dass mehrere Patrouillen der Kantonspolizeien Bern, Solothurn und Aargau einem flüchtenden Fahrzeug auf der Autobahn nacheilten. Am flüchtenden Personenwagen waren entwendete Kontrollschilder angebracht und der Lenker reagierte nicht auf die mehrfachen Aufforderungen anzuhalten.

Lenker raste durch den Tunnel

«Ich hörte die Sirenen, als ein VW Golf mit sicher 200 km/h an mir vorbeifuhr. Am Schluss hat der Lenker einen Unfall gebaut. Die Autobahn Richtung Flughafen St. Gallen musste gesperrt werden», erzählt der 28-jährige News-Scout S.R. weiter.

Fahrer ist 20 Jahre alt, Begleiterin 16

Nachdem das flüchtende Fahrzeug die Kantonsgrenze zu Zürich passiert hatte, durchfuhr es den Gubristtunnel weiter Richtung St. Gallen. Auf dem Nordring bei Rümlang touchierte der Flüchtende zwei Patrouillenfahrzeuge der Kantonspolizei Aargau, verlor die Beherrschung über das Auto, prallte am rechten Fahrbahnrand gegen die Leitplanke und kam zum Stillstand.

Der 20-jährige Schweizer und seine Mitfahrerin, eine 16-jährige Kosovarin, wurden an der Unfallstelle verhaftet. Die zwei verhafteten Personen wurden beim Unfall leicht verletzt und mussten mit Rettungswagen in ein Spital gebracht werden. Die Staatsanwaltschaft ordnete beim Lenker die Entnahme einer Blut- und Urinprobe an. Er wird nach der Spitalentlassung dem Leiter Strassenverkehr der Staatsanwaltschaft des Kantons Zürich zugeführt.