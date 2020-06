vor 56min

Kestenholz SO

Lenker (21) kommt von Fahrbahn ab und prallt gegen Baum

In Kestenholz SO hat sich am späten Freitagabend ein Selbstunfall mit einem Auto ereignet. Der Beifahrer wurde dabei leicht verletzt.

1 / 3 Zwischen Kestenholz und Wolfwil SO verlor ein Lenker am Freitagabend die Kontrolle über sein Fahrzeug. Kapo SO Das Auto geriet ins Schleudern, kippte am Waldrand auf die rechte Fahrzeugseite und prallte mit dem Dach gegen einen Baum. Kapo SO Der Beifahrer zog sich beim Unfall leichte Verletzungen zu. Das Auto erlitt Totalschaden. Kapo SO

Gegen 23:15 Uhr kam es am Freitagabend im solothurnischen Kestenholz zu einem Autounfall: Ein 21-jähriger Lenker war auf der Wolfwilerstrasse in Richtung Wolfwil unterwegs, als er in einer Linkskurve mit seiner rechten Fahrzeugseite ins Wiesland geriet und einen Randleitpfosten touchierte.

Aufgrund seiner Gegenlenkbewegung kam das Fahrzeug ins Schleudern, kippte am Waldrand auf die rechte Fahrzeugseite und prallte mit dem Dach gegen einen Baum, wie die Solothurner Kantonspolizei mitteilt. Der Beifahrer zog sich beim Unfall leichte Verletzungen zu. Er wurde vor Ort durch die aufgebotene Ambulanz betreut. Der Fahrzeuglenker blieb unverletzt. Das Auto erlitt Totalschaden und musste abtransportiert werden.