Selzach SO

Lenker (21) wurde trotz Totalschaden zum Glück nur leicht verletzt

Auf der Bielstrasse in Selzach ereignete sich am Freitagmorgen ein Selbstunfall. Entgegen der wüsten Unfallbilder ging die Sache glimpflich aus; der 21-jährige Lenker verletzte sich nur leicht.

Das Auto erlitt Totalschaden, der Lenker hingegen wurde nur leicht verletzt: Am Freitag, kurz nach 7 Uhr, war ein 21-jähriger Mann mit seinem Auto in Selzach in Richtung Grenchen unterwegs, als er plötzlich die Kontrolle über seinen Wagen verlor.