Stalden VS - Lenker (25) kracht in Lastwagen – tot

Stalden VS : Lenker (25) kracht in Lastwagen

Am Dienstag ist es in Stalden VS zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen. Ein 25-Jähriger verlor dabei sein Leben.

1 / 2 Der 25-jährige Lenker zog sich beim Unfall tödliche Verletzungen zu. Kantonspolizei Wallis Der Unfall ereignete sich in Stalden VS. Google

Darum gehts In Stalden VS ist ein 25-jähriger Autolenker tödlich verunfallt.

Der Mann geriet auf die Gegenfahrbahn.

Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet.

Ein 25-jähriger Mann ist mit einem Pickup am Dienstag um 15.40 Uhr in Stalden tödlich verunglückt, wie die Kantonspolizei Wallis in einer Medienmitteilung schreibt. Der Mann fuhr mit seinem Auto auf der Talstrasse von Stalden in Richtung St. Niklaus.

Kurz vor der Ausfahrt aus dem «Stägjitschugge-Tunnel» geriet das Fahrzeug aus derzeit nicht geklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn. Dabei kam es zur Frontalkollision mit einem Lastwagen, welcher korrekt in Richtung Stalden fuhr.

Der 25-Jährige zog sich beim Unfall tödliche Verletzungen zu und verstarb noch auf der Unfallstelle. Es handelt sich um einem Walliser mit Wohnsitz in der Region.

Der Lastwagenchauffeur wurde mit einer Ambulanz ins Spital Visp eingeliefert. Beim Verletzten handelt es sich um einen 28-jährigen Walliser mit Wohnsitz im Oberwallis. Die Staatsanwaltschaft hat in Zusammenarbeit mit der Kantonspolizei eine Untersuchung eingeleitet.

