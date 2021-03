Im Rahmen einer Polizeikontrolle wurde am Montagmittag ein junger Autofahrer angehalten, der in der Stadt Estavayer-le-Lac FR unterwegs war. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 27-jährige Lenker keinen Führerausweis besitzt, wie die Kantonspolizei Freiburg am Dienstag mitteilte.