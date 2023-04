Spreitenbach AG: Lenker (29) rast mit 208 km/h über die Autobahn – Strafuntersuchung eröffnet

Ein 29-Jähriger war mit 208 km/h auf der A1 in Richtung Zürich unterwegs.

Die Kapo AG führte in der Nacht auf Samstag Geschwindigkeitskontrollen durch.

In der Nacht auf Samstag führte die Kantonspolizei Aargau auf der A1 bei Spreitenbach eine Geschwindigkeitskontrolle durch. Dabei erfasste das Radargerät kurz nach Mitternacht einen Wagen, der anstelle der erlaubten 120 km/h mit 208 km/h in Richtung Zürich fuhr. Nach Abzug der gesetzlichen Toleranz ergibt sich eine strafbare Geschwindigkeitsüberschreitung von 81 km/h.

Laut der Kapo AG meldete der Polizist am Radargerät das Messresultat sogleich weiter. Als Lenker konnte die Polizei einen 29-Jährigen aus dem Kanton Zürich ermitteln. Noch in der Nacht ging eine Polizeipatrouille an dessen Wohnort vorbei. Die ebenfalls eingeschaltete Staatsanwaltschaft eröffnete eine Strafuntersuchung nach dem sogenannten Raserartikel und liess das Auto sicherstellen.