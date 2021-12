Stein SG : Lenker (30) rutscht mit Auto frontal in Postauto

Auf schneebedeckter Strasse verlor am Donnerstagabend ein Autofahrer (30) die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte in der Folge mit einem entgegenkommenden Postauto.

In Stein SG kam es zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem Postauto.

Ein 30-jähriger Mann fuhr am Donnerstag kurz vor 19 Uhr mit seinem Auto und einem Beifahrer auf der schneebedeckten Staatsstrasse von Nesslau Richtung Wildhaus. Gleichzeitig fuhr ein 36-jähriger Chauffeur mit einem Postauto und sechs Passagieren in die entgegengesetzte Richtung. In einer Rechtskurve, Höhe Müliwis, verlor der 30-jährige Mann aus bislang unbekannten Gründen die Kontrolle über sein Auto. Dabei rutschte es auf die Gegenspur, wo es frontal mit dem entgegenkommenden Postauto kollidierte.