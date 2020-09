Visperterminen VS, 30. Juni: In einer Rechtskurve kam ein Geländewagen von der Fahrbahn ab und rutschte eine steile Böschung hinunter. Das Fahrzeug überschlug sich mehrmals und kam erst nach 85 Meter zum Stillstand. Der Lenker des Fahrzeugs, ein Familienvater, verstarb noch an Ort und Stelle. Seine Frau und der gemeinsame Sohn (18) liegen derweil im Spital.