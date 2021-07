Unfall bei Eiken AG - Lenker (31) verliert auf A3 Kontrolle über sein Auto und rast über Rastplatz

Am Samstagmittag verlor ein Lenker bei der Ausfahrt zum Rastplatz Mumpf Süd im Kanton Aargau aus noch unbekannten Gründen die Herrschaft über sein Fahrzeug und kollidierte mehrfach mit Strasseneinrichtungen. Wie ein News-Scout berichtet, soll der Fahrer mit seinem Wagen bis zum WC-Häuschen des Rastplatztes vorgedrungen sein. Auf seinem Weg habe das Fahrzeug den Rasen zerstört, beim Aufprall seien sämtliche Airbags ausgelöst worden. «Das Auto war ziemlich deformiert», meldet der News-Scout.



Wie die Kantonspolizei bestätigt, habe sich der Unfall gegen 12 Uhr ereignet. Der 31-jährige Lenker fuhr in seinem Volvo XC90 auf der Autobahn A3 in Richtung Zürich, als er bei Eiken mit diversen Strasseneinrichtungen kollidierte und kurz vor dem Trafogebäude auf dem Rastplatz zum Stillstand kam. Der Lenker wurde beim Unfall nicht verletzt. Diverse weitere Fahrzeuge wurden durch herumfliegende Trümmerteile beschädigt. Es entstand Sachschaden in der Höhe von mehreren zehntausend Franken.