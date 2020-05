Lenker (32) mit 184 km/h in Tunnel geblitzt

Polizeimeldungen Wallis

Lenker (32) mit 184 km/h im Tunnel geblitzt

Im Autobahntunnel A9 bei Siders VS wurde ein Automobilist mit einer Geschwindigkeit von 184 km/h geblitzt. Erlaubt wären dort 100 km/h.

Sion VS, 20.02.2020: In Sion verunfallte ein Segelflugzeug östlich des Flughafens Sion bei der Landung.

Bereits in Sitten war der Lenker der Polizeipatrouille wegen seiner Fahrweise aufgefallen. Beim Versuch, ihn anzuhalten, beschleunigte er massiv, um sich so der Kontrolle zu entziehen. Um andere Verkehrsteilnehmer nicht unnötig zu gefährden, verzichteten die Agenten auf eine Verfolgung. Später konnte der Flüchtende bei der Autobahnausfahrt Ost in Siders angehalten werden.